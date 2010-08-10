Под Киевом горят торфяники

На данный момент в Киевской области продолжаются пожары торфяников в двух районах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления МЧС в Киевской области.

В частности, на данный момент продолжается горение торфяников в селе Ракивка (Вышгородский район) – 0,3 га и в селе Соснивка (Иванковский район) – 5 га.

Кроме того, МЧС ликвидировало возгорание торфяников в селе Озера Бородянского района и пгт Гостомель Ирпенского района.