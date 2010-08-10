Минздрав запустил кампанию о любви к телу
11:27, 10 августа 2010Страна
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Россиян призывают к здоровой жизни
Минздравсоцразвития 9 августа запустил рекламную кампанию со слоганом «Здоровье — твоя забота», которая призывает россиян изменить свое отношение к телу и образу жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
В рамках кампании о здоровом образе жизни министерство выпустило два ролика «Культура тела», ориентированных на женскую и мужскую аудитории. Оба видео призывают граждан задуматься о состоянии своего организма.
Кампания поддерживается на телевидении, радио, а также в интернете. Данная кампания является частью программы «Здоровая Россия», которую реализует министерство.
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