Кировоградщина: изъято более 36 кг наркотиков

В Кировоградской области в ходе проведения операции «Мак-2010» сотрудниками милиции из незаконного обращения изъято более 36 кг наркотических средств, из них около 25 кг маковой соломки и более 11 кг конопли.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Кировоградской области.

Выявлены 128 фактов незаконных посевов, с приусадебных участков изъято свыше 14 тыс. растений мака и конопли.

По фактам незаконного посева или выращивания мака или конопли составлены 43 административных протокола и возбуждено 57 уголовных дел.