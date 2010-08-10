Кировоградщина: изъято более 36 кг наркотиков
10:32, 10 августа 2010Страна
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Возбуждены уголовные дела
В Кировоградской области в ходе проведения операции «Мак-2010» сотрудниками милиции из незаконного обращения изъято более 36 кг наркотических средств, из них около 25 кг маковой соломки и более 11 кг конопли.
Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Кировоградской области.
Выявлены 128 фактов незаконных посевов, с приусадебных участков изъято свыше 14 тыс. растений мака и конопли.
По фактам незаконного посева или выращивания мака или конопли составлены 43 административных протокола и возбуждено 57 уголовных дел.
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