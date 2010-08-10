Из-за жары и задымления в Москве выросла смертность

Из-за аномально высокой температуры и задымления смертность в Москве увеличилась вдвое. Об этом рассказал на пресс-конференции глава столичного департамента здравоохранения Андрей Сельцовский.

По словам Сельцовского, в настоящее время ежедневно умирает около 700 москвичей. Обычно это число не превышает 360-380 человек. В связи с этим заявлением глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова потребовала официальный отчет о смертности в Москве.

Руководитель департамента здравоохранения также сообщил, что в моргах столицы занято 1300 из 1500 мест. По его мнению, "при правильной работе `Ритуала` проблем с нехваткой мест не будет". Тем не менее, из-за жаркой погоды родственникам умерших рекомендуют проводить похороны на первые или вторые сутки после смерти. Около трети людей игнорируют эти рекомендации и хоронят умерших на третьи или четвертые сутки.

Сельцовский подтвердил, что с наступлением сложной экологической ситуации в Москве увеличилось число вызовов скорой помощи и госпитализаций. Наиболее частые причины вызовов – обострения бронхиальной астмы и заболевания сердечно-сосудистой системы.

В связи с жарой и смогом московские поликлиники перешли на круглосуточный режим работы, а в больницах проводят только экстренные операции. В аптеках начали отпускать не более 10 защитных масок в одни руки, хотя, по словам Сельцовского, недостатка в них нет.

Один из врачей московской скорой помощи в интервью радиостанции "Эхо Москвы" опроверг появившиеся сообщения о том, что "скорой" запретили ставить диагнозы перегрева и теплового удара. "Это не только не запрещено, но ежедневно департамент здравоохранения требует подробную сводку, по тепловым ударам в том числе. Никаких запретов ставить этот диагноз нет, не было и не будет", - заявил он.

medportal.ru