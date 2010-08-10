В лесах Черниговской области - чрезвычайная пожарная опасность

В лесах Черниговской области наблюдается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса).

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной госадминистрации.

Управление обратилось к жителям области с просьбой воздержаться от посещения лесных массивов и разведения костров во время отдыха. Кроме того, по особому распоряжению ОГА в Черниговской области запрещены въезд частного транспорта на территорию лесных массивов, продажа и использование пиротехнических средств. За нарушения правил пожарной безопасности виновные будут привлекаться к административной ответственности и уплате штрафов.

В то же время за минувшие выходные в регионе возникло 23 пожара, в том числе два - в лесных массивах, три - на торфяниках.

Так, неподалеку от с. Кукшин Нежинского района на территории ГП "Нежинрайагролес" возник пожар настила в лесу на площади 1 га. Возле с. Бобрик Нежинского района на территории ГП "Нежинрайагролес" возник пожар настила в лесу на площади 1,5 га. В обоих случаях причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожары были локализованы в течение 1-2 часов.