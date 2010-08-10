ООН учредила комиссию по борьбе с бедностью и с изменением климата

Генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН учредил международную комиссию по устойчивому развитию, которая займется выработкой рекомендаций по решению глобальных проблем борьбы с бедностью и изменением климата.

Как сообщает РИА «Новости», об этом генсек заявил на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. По его словам, комиссию возглавят авторитетные мировые политики - президенты Финляндии Тарья ХАЛОНЕН и ЮАР - Джейкоб ЗУМА, а исполнительным секретарем станет Янош ПАСТОР, бывший ранее специальным советником генсека по вопросам изменения климата.

"Я рад сообщить об учреждении специальной комиссии, которая займется решением вопросов глобального устойчивого развития и, в частности, поиском путей искоренения бедности, защиты экологии, усиления возможностей человечества по противостоянию глобальному изменению климата. Эта комиссия должна будет не только проявить масштабность мышления, но и выработать конкретные практические рекомендации по решению отдельных конкретных проблем, связанных с бедностью и глобальным потеплением", - сказал генсек ООН. Он уточнил, что первый доклад с набором рекомендаций комиссия должна подготовить к концу 2011 года, чтобы этот документ можно было обсуждать на конференции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в 2012 году и в рамках постоянных дискуссий конференции ООН по глобальному изменению климата.