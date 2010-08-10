Москву снова заволокло дымом и гарью.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, дым все плотнее становится на востоке, юго-востоке, севере и северо-западе столицы России.

Сегодня после обеда дым развеялся, и содержание угарного газа в воздухе Москвы было в два раза ниже предельно допустимой концентрации. Но сейчас ситуация снова ухудшилась вследствие перемены ветра.

Жители Москвы снова одели маски и марлевые повязки.

Как сообщал УНИАН, Москва уже несколько дней затянута дымом от горящих в Подмосковье торфяников и лесов.

По информации МЧС РФ, по состоянию на утро 9 августа на территории Московской области ликвидировано 34 очага природных пожаров на общей площади 97,7 га, в том числе 17 торфяных на площади 29,5 га и 17 лесных на площади 68,2 га.

Пожароопасная обстановка на территории Московской области остается напряженной. Наибольшее количество пожаров возникло в Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Луховицком, Шатурском, Дмитровском и Егорьевских районах. При этом угрозы населенным пунктам и объектам экономики не существует.

По состоянию на сегодняшнее утро шло тушение 42 очагов природных пожаров на общей площади 153,7 га. В связи со сложной обстановкой, вызванной засушливой и жаркой погодой, образуются новые очаги возгораний.