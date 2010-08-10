Прикарпатье: после свадьбы гости попали в больницу с отравлением

В Ивано-Франковской области на протяжении 9 августа в инфекционное отделение Тлумацкой центральной районной больницы с признаками пищевого отравления (острый энтероколит) госпитализированы 17 человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС, все они - жители с. Жидачив Тлумацкого района и 7 августа принимали участие в праздновании свадьбы. Всего на свадьбе в частном домовладении присутствовали около 100 человек.