Прикарпатье: после свадьбы гости попали в больницу с отравлением
09:33, 10 августа 2010Страна
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Диагноз "острый энтероколит"
В Ивано-Франковской области на протяжении 9 августа в инфекционное отделение Тлумацкой центральной районной больницы с признаками пищевого отравления (острый энтероколит) госпитализированы 17 человек.
Как сообщает пресс-служба МЧС, все они - жители с. Жидачив Тлумацкого района и 7 августа принимали участие в праздновании свадьбы. Всего на свадьбе в частном домовладении присутствовали около 100 человек.
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