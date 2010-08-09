В задымленности Киева нет “российского следа” - эксперт

Директор Института гидрометеорологии Владимир ОСАДЧИЙ считает маловероятным, что задымленность Киева - из-за пожаров на территории России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его мнению, этот дым - с мест возгораний на территории Украины, которые имели место в предыдущие дни, и который в результате природных процессов опустился с верхних слоев атмосферы.

“В настоящее время, я смотрел данные, огромного количества дыма с России на нашу территорию не распространяется, потому что ветер дует с южной части в сторону России. А сегодня ночью и утром мы наблюдали запах гари, торфяников. Огромное количество дыма. Из верхних слоев атмосферы опускаются аэрозоли и дым на приземный слой – это так называемая инверсия. К утру или к обеду инверсия прекращается и все уходит в атмосферу. Этот процесс типичный для летнего периода, когда где-то есть пожары. То есть, утверждать, что это «российский след» я не намерен”, - сказал В.ОСАДЧИЙ.

Он напомнил о многих уже известных локальных пожарах, в том числе и вокруг Киева, а также отметил пожар в Днепропетровской области на прошлой неделе, когда сгорело до 100 га леса.