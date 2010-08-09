В Днепропетровске зафиксирован температурный рекорд +40,9
14:28, 09 августа 2010Страна
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Исторический максимум
В воскресенье, 8 августа, синоптики зафиксировали в Днепропетровске новый температурный рекорд +40,9.
Об этом сообщили УНИАН в Днепропетровском областном центре по гидрометеорологии.
Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в 2007 году и составил +38,0 градусов.
Так же рекордно высокая температура была зафиксирована еще на трех станциях - в поселках Губиниха, Лошкаревка и Коммисаровка.
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