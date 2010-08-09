В Днепропетровске зафиксирован температурный рекорд +40,9

В воскресенье, 8 августа, синоптики зафиксировали в Днепропетровске новый температурный рекорд +40,9.

Об этом сообщили УНИАН в Днепропетровском областном центре по гидрометеорологии.

Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в 2007 году и составил +38,0 градусов.

Так же рекордно высокая температура была зафиксирована еще на трех станциях - в поселках Губиниха, Лошкаревка и Коммисаровка.