В Днепропетровске зафиксирован температурный рекорд +40,9

14:28, 09 августа 2010
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Исторический максимум

В воскресенье, 8 августа, синоптики зафиксировали в Днепропетровске новый температурный рекорд +40,9.

Об этом сообщили УНИАН в Днепропетровском областном центре по гидрометеорологии.

Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в 2007 году и составил +38,0 градусов.

Так же рекордно высокая температура была зафиксирована еще на трех станциях - в поселках Губиниха, Лошкаревка и Коммисаровка.

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