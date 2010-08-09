Украина взяла обязательство перед МВФ пенсионный возраст для женщин до 60 лет

Украина взяла обязательство перед Международным валютным фондом постепенно повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет.

Об этом говорится в меморандуме украинской власти Международному валютному фонду, размещенном на сайте МВФ.

Как отмечается в документе, с целью разрешения структурных проблем в имеющейся пенсионной системе, уменьшения дефицита Пенсионного фонда, руководство государства обязуется в сентябре подать в Верховную Раду проект закона, принятие которого, в частности, будет предусматривать постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет – на 6 месяцев ежегодно, начиная с 2010 года.