Житомирщина: подписан меморандум о стабилизации цен на лекарства

Житомирская облгосадминистрация подписала с аптечными учреждениями региона меморандум о стабилизации цен на лекарства.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Документ подписан для стабилизации ценовой ситуации на фармацевтическом рынке области, а также с целью обеспечения населения лекарственными средствами, которые пользуются наибольшим спросом, и изделия медицинского назначения по доступным ценам.

Меморандум будет действовать до 31 декабря текущего года, он является открытым для присоединения всех аптечных заведений региона.

В соответствии с меморандумом, аптеки обязались не допускать необоснованного роста цен на самые популярные среди социально незащищенных слоев население лекарства.

Житомирская облгосадминистрация, в свою очередь, взяла на себя ответственность принимать меры по оптимизации регионального фармацевтического рынка, в частности, способствовать уменьшению количества проверок аптек.