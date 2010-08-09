6 мифов о зубном здоровье

Американские врачи Tufts University School of Dental Medicine развенчали общие мифы о зубном здоровье.

Миф 1: последствия плохого зубного здоровья во время беременности ограничиваются полостью рта. Однако на самом деле всё, что получают женщины с питанием во время беременности влияет на развитие плода, говорят медики. Плохое питание во время беременности может предрасположить ещё не родившегося ребенка к кариесу в будущем. В возрасте от 14 недель до четырёх месяцев дефицит кальция, витамина D, А, белка и калорий может привести к дефектам в полости рта. Некоторые научные данные также свидетельствуют о том, что отсутствие нормальных уровней витамина B6 и B12 в организме матери может быть фактором риска для развития заячьей губы и волчьей пасти у детей.

Миф 2: Чем больше сахара в питании, тем выше риск кариеса. По словам дантистов, не количество сахара, а время, за которое сахар может подействовать на зубы, влияет на вероятность кариеса. Например, сильное воздействие кислот, образующихся в бактериях из сахара, происходит при длительном жевании конфет или долгом смаковании сладких газированных напитков.

Миф 3: Потеря молочных зубов из-за их повреждения - это нормально. Это распространённый миф, что потеря молочных зубов из-за кариеса или других повреждений зубной ткани безвредна, поскольку молочные зубы выпадают в любом случае, отмечают клиницисты. Тем не менее, кариес в молочных зубах может привести к повреждению развивающихся крон постоянных зубов. Если молочные зубы выпали преждевременно, постоянные зубы могут вырасти с деформацией и потребовать в дальнейшем ортодонтической терапии.

Миф 4: Остеопороз влияет только на здоровье спины и бёдер. Эта болезнь суставов может также привести и к потере зубов. Зубы расположены в челюсти и связаны костями лицевого черепа, которые тоже могут быть затронуты остеопорозом, предупреждают специалисты.

Миф 5: зубные протезы упрощают приём пищи. Если протез не совсем точно подходит челюсти, пожилые люди склонны употреблять продукты, которые можно легко жевать, к тому же с низким содержанием питательных веществ. При трудностях жевания или дискомфорте во рту исследователи рекомендуют людям, которые носят зубные протезы, выбирать вареные овощи и консервированные фрукты вместо свежих и говяжий фарш взамен бифштекса.

Миф 6: разрушение зубов встречается как правило только в результате кариеса в детстве и юности. Использование антидепрессантов, мочегонных средств, антигистаминных и седативных препаратов взрослыми и пожилыми людьми увеличивает риск повреждения зубов за счёт сокращения выработки слюны. Отсутствие слюны означает, что рот очищается более медленно, тем самым повышается и риск стоматологических проблем, поясняют учёные. Кроме того, взрослые и пожилые люди чаще имеют хронические заболевания, включая диабет, которые являются факторами риска для пародонта - воспаления дёсен, чреватого потерей зубов.

ami-tass.ru