В Украине все продукты проверят на наличие ГМО

Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики намерен начать проведение системных проверок соблюдения субъектами хозяйствования требований законодательства относительно маркировки продовольственной продукции на содержание генетически модифицированных организмов (ГМО).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как говорится в сообщении, указанные проверки будут проводится не реже, чем раз в месяц.

Порядок этикетировки пищевых продуктов, которые содержат ГМО или произведены из сырья с содержанием ГМО, утвержден постановлениями Кабинета министров, согласно которым информация об отсутствии ГМО (отметка „Без ГМО”) подлежит проверке в установленном Госпотребстандартом порядке. Подтверждением этого должен быть протокол испытаний (или его заверенная копия), выданный испытательной лабораторией, аккредитованной в установленном порядке.