В Черновицкой области на свадьбе отравились гости

В Черновицкой области госпитализировано 12 человек, которые отравились на свадьбе.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, 4-6 августа в инфекционное отделение Черновицкой областной и детской клинической больниц с признаками пищевого отравления госпитализировано 12 человек, в том числе трое детей (жители с. Магала Новоселицкого района), которые 2 августа в с. Мамаевцы Кицманского района в кафе-баре праздновали свадьбу и на следующий день употребляли остатки пищи. Всего на праздновании было 180 человек.

Госпитализированные находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Специалистами районной СЭС осуществляется комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. По результатам исследований у двух больных выделен сальмонеллез.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Черновицкой области.