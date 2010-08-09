Киевщина: в подпольном цехе маркировались просроченные лекарства

Работники Управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков совместно с Управлением уголовного розыска милиции Киевской области пресекли работу подпольного цеха, в котором повторно маркировались и паковались лекарства, срок пригодности которых закончился.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, работу цеха на одном из частных складов в городе Василькове организовали 41-летний иностранец, который временно проживает в столице, и его местный помощник.

Кроме перепаковывания просроченных таблеток, злоумышленники меняли наименование лекарств на названия более дорогих препаратов.

Установлено, что подпольный цех работал почти полгода. По предварительным данным, продукция цеха реализовывалась в украинских и российских городах. Изъятые лекарства переданы экспертам.

Милиция устанавливает возможных сообщников преступников и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.