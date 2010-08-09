Счастливые люди больше читают, а несчастные - смотрят телевизор

Британские ученые провели исследование, в ходе которого установили, что счастливые люди больше читают, а несчастные предпочитают смотреть телевизор.

Более 30 тысяч человек стали участниками крупномасштабного исследования, респондентам предлогалось ответить на вопрос о том, как они проводят свободное время и оценить при этом свое настроение и душевное состояние.

Согласно результатам исследования, люди, которые считают себя счастливыми оказались более социально активными, они больше общались с людьми, читали и ходили в церковь. В Свою очередь люди, которые недовольны своей жизни, больше времени проводили у телевизора, такие люди смотря телевизор на 28% больше чем счастливые люди.

Также авторы исследования установили, что у 51% несчастных людей есть много дополнительного времени, которое они не знают, как потратить. У счастливых людей напротив, свободное время оказалось лишь у 19% опрашиваемых.

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