К жаре и смогу в Москве прибавилась магнитная буря

Москвичам и жителям Подмосковья в ближайшие двое суток предстоят серьезные испытания - к невыносимой жаре и смогу в столичном регионе может прибавиться магнитная буря.

Как сообщил сегодня руководитель Центра прогнозов геофизической обстановки /ИЗМИРАН/ Сергей Гайдаш, "9 и 10 августа вероятна магнитная буря". На текущей неделе, по его словам, "ожидаются изменения солнечной активности от низкой до умеренной, вероятны отдельные солнечные вспышки средних баллов". Предполагается, что геомагнитная обстановка будет меняться от спокойной до возмущенной.

"На прошедшей неделе солнечная активность менялась от низкой до умеренной, - напомнил Гайдаш. - Было несколько групп пятен, которые генерировали вспышки низких и средних баллов. Геомагнитная обстановка менялась от спокойной до слабовозмущенной". 3-4 августа была зарегистрирована умеренная магнитная буря.

По мнению ученых, наиболее негативное воздействие на организм человека оказывают малые магнитные бури. Нарушения сна и работоспособности, раздражительность и нервозность могут почувствовать даже совершенно здоровые люди, предупреждают медики, уверяя при этом, что предотвратить недомогание можно, уделяя больше времени отдыху и сну.

Как ранее пояснили в ИЗМИРАН, "если малая магнитная буря начинается ночью, к утру организм человека успевает к ней приспособиться и легче переносит дальнейшие всплески геомагнитной активности". В любом случае специалисты советуют в такие дни заблаговременно принимать назначенные врачом препараты, а также избегать серьезных физических и эмоциональных нагрузок.

ami-tass.ru