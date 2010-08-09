Россиянин скончался во время чемпионата мира по сидению в сауне

В Финляндии скончался россиянин Владимир Ладыженский, принимавший участие в ежегодном чемпионате мира по сауне. Как сообщает Би-Би-Си, россиянин вышел в финал соревнования, однако на этом этапе и он, и его соперник - финн Тимо Кауконен (Timo Kaukonen) - почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу.

Ладыженский позднее скончался.

Кауконен, который был победителем этого чемпионата в 2009 году, остается в больнице.

Организаторы чемпионата, проходившего в городе Хейнола (в 138 километрах от Хельсинки), сообщили, что на место уже прибыли полицейские, которые проведут расследование инцидента.

Вместе с тем, организаторы подчеркнули, что все правила соревнований были соблюдены, в частности, за состязанием следили медики, готовые при необходимости оказать первую помощь участникам.

Чемпионат по спортивной сауне проводится с 1999 года. Согласно правилам, победителем признается тот, кто дольше всех сможет просидеть в парилке, нагретой до 110 градусов по Цельсию.