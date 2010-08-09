В горах Индии из-за селевых потоков блокированы 5 тыс туристов

В индийском штате Джамму и Кашмир из-за непогоды блокированы около 5 тысяч туристов, среди которых есть иностранцы, но погибших и пострадавших среди них нет, передает РИА «Новости».

Сильнейший муссонный ливень обрушился в ночь на пятницу на административный центр округа Ладакх город Лех и прилегающие районы, став причиной массового схода селевых потоков. Город практически затоплен водой и грязью. В Лехе нарушены коммуникации и связь, серьезно пострадали многие здания, в том числе местные учебные заведения, люди не могут выбраться из зоны затопления.

Из-за стихийного бедствия не работает местный аэропорт. Потоки воды и грязи перерезали многие дороги.

Жертвами стихии за последние два дня стали 115 человек.

"Среди погибших от непогоды нет туристов. Все иностранцы находятся в безопасности в гостиницах. Многие дороги в штате закрыты из-за оползней, но после расчистки люди смогут вернуться на равнину", - сказал дежурный по ЧС в штате.

Лех - высокогорный район, расположенный на севере штата Джамму и Кашмир. Это регион ежегодно привлекает десятки тысяч туристов, которые приезжают посмотреть на старинные буддистские монастыри и насладиться суровой гималайской природой.