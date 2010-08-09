В Греции - вспышка редкого вируса, переносимого комарами

Вспышка редкого вируса Западного Нила зарегистрирована в Греции, трое скончались.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Афинское агентство новостей, начиная с пятницы, жертвами вируса стали три пожилых человека. Последний смертельный случай зарегистрирован в воскресенье - скончался 79-летний мужчина, у которого в прошлом были проблемы со здоровьем. Всего выявлено 22 предполагаемых случая вируса, в 11 случаях у пациентов развился энцефалит - воспалительный процесс в мозгу.

Сейчас в больницах Салоник и окрестностей находятся семь человек, состояние которых не вызывает опасений, остальные уже выписаны. В понедельник ожидаются результаты лабораторных анализов. Они должны подтвердить убеждение врачей, что диагноз заболевших - вирус Западного Нила, который переносится комарами и может вызвать менингит и энцефалит. Смертность в зарегистрированных случаях составляет около 4%, но считается, что значительное большинство людей, получивших вирус, никогда не заболевают или переносят болезнь настолько легко, что не нуждаются во врачебной помощи.