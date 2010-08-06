На Днепре под Кременчугом началась вторая волна замора рыбы

На Днепре под Кременчугом Полтавской области началась вторая волна замора рыбы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на аппаратном совещании в горисполкоме Кременчуга заявил начальник отдела экологии Геннадий ДЕМЕХИН.

По его словам, из-за высокой температуры и исчезновения в водохранилище сине-зеленых водорослей, уровень кислорода в воде упал до минимума, что спровоцировало мор рыбы.

Г.ДЕМЕХИН отметил, что в Днепре частично погибла тюлька и некоторые донные виды рыб. Такие процессы в реке в районе Кременчуга наблюдаются с 2001 года, когда впервые возникла подобная экологическая техногенная авария в районе Кременчугского водохранилища.

По его словам, в реке с проточной водой никакая жара не привела бы к тому, чтобы произошла подобная ситуация. Вторичное загрязнение, по его мнению, вызвано выделением металлов из донных отложений. В течение строительства водохранилища и его эксплуатации перед плотиной собираются все сбросы из городов, расположенных выше по Днепру. Они дальше плотины не попадают и оседают в виде донных отложений, которые при нормальном количестве кислорода находятся в нерастворимом состоянии, а при уменьшении кислорода переходят в растворимое состояние и попадают в воду водохранилища. Это приводит к повышению содержания марганца, который, по данным горСЭС, достигает 4 мг на литр.

На городском уровне с данной проблемой справиться нельзя, поэтому горисполком направил письмо в Комитет водного хозяйства Украины с просьбой увеличить частоту и объём пропуска воды через плотину, что должно значительно улучшить ситуацию. Однако ответа не получил.

Мэр Кременчуга Николай ГЛУХОВ сегодня распорядился подготовить соответствующее письмо руководству страны.

Член исполкома Василий ЧУРСИН предложил от имени горсовета направить обращение к Президенту, премьер-министру, спикеру парламента.

«Пускай на уровне Киева думают, что же делается с Днепром. Предлагаю, чтобы обращение было принято на ближайшей сессии горсовета», - сказал В.ЧУРСИН. Члены исполкома поддержали это обращение.

Как сообщалось, первый замор рыбы наблюдался в Кременчуге в Днепре в конце июля 2010 года.