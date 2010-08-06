В столице каждые два часа - новый порыв теплосети

"Киевэнерго" утверждает, что на данный момент в столице каждые два часа обнаруживается новый порыв теплосети.

Как сообщили УНИАН в Департаменте корпоративных коммуникаций АК "Киевэнерго", только за пять дней – с 1 до 5 августа – специалисты АК «Киевэнерго» начали ликвидацию 52 новых повреждений труб, обнаруженных во время их испытаний на плотность.

В целом в ходе нынешних гидравлических испытаний теплосетей, которые проводит компания, по состоянию на 5 августа обнаружено 1017 повреждений труб, что на 10% превышает прошлогодний показатель за соответствующий период. Программа гидравлических испытаний, согласно утвержденному графиком, продолжается с 11 мая по 31 августа.

«До конца проведения испытаний остался еще месяц, а мы уже приближаемся к количеству повреждений в прошлом году, обнаруженных во время проведения этих работ. Учитывая состояние киевских теплосетей, которые не модернизируются, а только латаются, мы, к сожалению, ожидаем увеличения этой цифры. Другая грустная тенденция - очевидный дефицит ремонтных бригад», - сообщил технический директор АК «Киевэнерго» Александр ЗАЙЦЕВ.

Как напомнили в "Киевэнерго", гидравлические испытания проводятся теплосетевой водой, охлажденной до температуры не выше 40°, с давлением, повышенным на 25%, что отвечает нормативам испытательных работ. Это дает возможность предварительно обнаружить максимально возможное количество повреждений, выполнить работы в этих местах в летний период и предупредить таким образом их появление во время отопительного сезона.