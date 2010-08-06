Нью-Йорк оккупировали клопы

Крупнейший город США Нью-Йорк - это то место, где каждому человеку хотелось побывать хотя бы раз в жизни. Это современный мегаполис, жизнь которого не похожа на жизнь ни в одном другом городе мира. Однако сейчас, как выясняется, не самое подходящее время для визита в город "Большого яблока", как называют его американцы,- город буквально оккупировали клопы.

По мнению группы экспертов, члены которой изучали данную проблему, городу необходимо назначить специальную комиссию, которая будет разрабатывать меры по борьбе с клопами. И этот вопрос, несмотря на дефицит бюджета мегаполиса, скорее всего, будет решен положительно.

О том, что в нью-йоркских гостиницах, даже самых дорогих и фешенебельных, постоялец может быть покусан клопами, известно уже давно. А чашу терпения и горожан, и чиновников переполнили сообщения об обнаружении этих кровососущих насекомых в офисных зданиях, театрах и даже магазинах одежды, причем не самых дешевых.

Так, на прошлой неделе огромное количество клопов было обнаружено в бутике женского нижнего белья "Викториаз сикрет" на знаменитой Пятой авеню. "Любая женщина, которая покупала здесь что-либо, могла унести с собой домой не только красивое кружевное белье, но и пару клопов в его складках", - заявил тогда одному из нью-йоркских телеканалов представитель департамента санитарного контроля Нью-Йорка. После этого клопы были обнаружены еще в двух бутиках "Викториаз сикрет".

Однако этим "походы клопов по магазинам" не ограничились. Как оказалось, отвратительные насекомые давно и прочно оккупировали склады и полки магазинов сети дорогой джинсовой одежды "Аберкомби энд Фитч". Причем найдены они были в магазинах сети в наиболее престижных кварталах центрального нью-йоркского района Манхэттен - в Гринвич виллидж и верхнем Ист-сайде.

По словам специалистов, не очень пока понятно, откуда клопы взялись в магазинах одежды, но совершенно очевидно, что это является большой проблемой, так как клопов очень трудно вывести. И плодятся они с большой скоростью. Так, по данным мэрии, если в 2004 году в санитарные службы города от жителей Нью-Йорка поступило 537 заявок с просьбой прислать спецкоманду по уничтожению клопов, то в 2009 году таких заявок было уже 11 тысяч, а в нынешнем году этот показатель будет еще выше.

Клопы являются настоящей "головной болью" для нью-йоркских властей. Многие туристы оказываются неприятно поражены тем, что, остановившись в отелях в самом центре города на Манхэттене, просыпаются утром искусанными клопами. Причем иногда настолько сильно, что приходится обращаться к врачу. Оказаться покусанными насекомыми люди могут не только в дешевых, но и в дорогих гостиницах, как, например, отель "Хелмсли парк лейн", номер в котором на одного человека стоит 950 долларов в сутки.

ami-tass.ru