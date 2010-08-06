Пожароопасная ситуация в Чернобыльской зоне стабильная.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник государственного Департамента-Администрации зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения Сергей ВУС сегодня на совещании в Киевской областной государственной администрации относительно пожарной ситуации в связи с жаркой погодой.

«Не знаю, кто себе позволил делать такие заявления и шутить такими вещами, но в зоне отчуждения на сегодняшний день нормальное и стабильное состояние», - сказал С.ВУС.

Он отметил, что в период с 2 по 5 августа на территории зоны отчуждения произошло два пожара. Один из них возник на площади 40 кв. м и был ликвидирован за полчаса.

«То есть, на сегодняшний день никаких причин для беспокойства у нас нет», - отметил С.ВУС.

Также он сообщил, что во вторник состоялось совещание относительно предотвращения пожаров в зоне отчуждения, по результатам которого был создан соответствующий оперативный штаб.

«Круглосуточно ведутся дежурства, два-три раза в день, в зависимости от степени опасности, вылетает вертолет», - отметил чиновник.