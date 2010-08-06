Против целлюлита и морщин - один метод борьбы

Итальянские ученые доказали, что причины возникновения морщин и целлюлита имеют общие черты: изменения в интерстициальной матрице, снижение микроциркуляции и увеличение кислотности кожи.

Специалисты центра флебологии и эстетической патологии в Ареццо и школы эстетической хирургии в Сиенском университете предлагают бороться с обоими недугами общим способом - воздействовать на поврежденные участки массажем глубокого проникновения с помощью микроскопических шариков кремния.

Закрепленные на вращающейся основе 55 кремниевых шариков вызывают высокочастотные микроколебания и сжатия над поврежденным участком. Возникшие импульсы стимулируют глубокие слои дермы, активизируя работу рецепторов, отвечающих за обменные процессы. В результате происходит разрушение жировых клеток, фиброзных перегородок (уплотнений соединительной ткани), повышается сосудистая деятельность. Все это ведет к повышению тонуса подкожных мышц и регенерации тканей дермы.

Также метод способствует снабжению кислородом лимфатических узлов, что уменьшает накопление в них избыточной жидкости, являющейся причиной застойных явлений и воспалений.

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