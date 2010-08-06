Из-за жары лекарства могут изменять свои свойства

В связи с установлением аномально высокой температуры в Украине Государственная инспекция по контролю качества лекарственных средств призывает население внимательно отнестись к тому, какие условия хранения указаны в инструкции каждого лекарственного средства и строго их соблюдать.

Об этом сообщили УНИАН в Информационно-аналитическом отделе Гослекинспекции.

“Необходимо помнить, что лекарства, которые созданы для того, чтобы сохранить и улучшить здоровье, в случае нарушения условий хранения могут изменить свои свойства”, - подчеркивается в сообщении.

Для каждого лекарственного средства специалистами определены присущие именно ему температурные ограничения, которые должны быть обеспечены при транспортировке и хранении этого лекарственного средства.

В случае, если этот температурный режим будет нарушен, действующее вещество лекарственного средства может изменить свои лечебные свойства, что может вместо ожидаемой помощи нанести вред здоровью человека, предостерегают в Гослекинспекции.