На территории России продолжают тушить почти 600 пожаров

На территории России продолжают тушить почти 600 лесных и торфяных пожаров.

Об этом УНИАН сообщили в МЧС РФ.

Сообщается, что в течение суток возникло 248 очагов лесных пожаров, потушено 273 очага, продолжают действовать 558 очагов на общей площади 179 595,5 га. Также действует 80 крупных очага пожаров на площади 150 851,7 га.

Кроме этого, в течение суток возникло 42 очага торфяных пожаров, потушено 10 очагов, продолжает действовать 39 очагов.

Для тушения лесных пожаров привлекалось 161 тыс. 876 человек и 26 тис. 384 единицы техники, из них 25 воздушных судов.