Персики и сливы – эффективное "оружие" против рака груди

Персики и сливы обладают защитными свойствами против рака молочной железы, обнаружили онкологи Техасского университета /США/.

Согласно исследованию, проведенному под руководством доктора Луиса Сиснероса-Севальоса и доктора Дэвида Бирна, экстракты, найденные в персиках и сливах, убивают раковые клетки в грудной области, при этом не повреждая нормальные клетки. Учёные определили два фенольных соединения в фруктах, ответственные за антираковый эффект. Фенолы являются органическими веществами, которые влияют на аромат, вкус и цвет плодов. Персики и сливы содержат особенно высокие уровни фенолов.

Исследователи пытались найти в мякоти фруктов фенольные составы, имеющие потенциал, схожий с химиотерапией, только природного характера. На основании проведённого анализа было доказано, что экстракты из персиков и слив надёжно препятствуют распространению или пролиферации гормона эстрогена MDA-MB-435 в клетках молочной железы при начальных стадиях раковых образований, не затрагивая работу здоровых клеток. Врачи считают, что изученные фрукты представляют собой естественную защиту от рака груди.

ami-tass.ru