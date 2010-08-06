Возле Севастополя горит около 2 га леса

Приблизительно 2 га леса горят возле дороги в Севастопольском регионе.

В борьбе с огнем задействованы три пожарные машины, сотрудники МЧС и лесничества, передает корреспондент УНИАН с места событий.

«Сейчас горят 2 га, а как оно будет развиваться дальше, я не знаю. Будем тушить. Тушение осложняется гористой местностью и ветром», - сказал один из спасателей журналистам, возвращающимся из Фороса в Симферополь с экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны, посвященного выработке мер по противодействию пожарам.

Возгорание произошло у дороги, ведущей к с.Верхнесадовое, на территории Микензиевского лесничества. По словам пожарных, возгорание, вероятно, произошло из-за человеческого фактора.