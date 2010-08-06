Качество морской воды на одесских пляжах - в норме

Санитарные врачи рекомендуют одесситам и гостям города в эти жаркие дни охлаждаться, принимая морские ванны, - качество морской воды на одесских пляжах соответствует норме.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам заведующей эпидемиологическим отделом Одесской областной санитарно-эпидемиологической станции Людмилы КРАСНИЦКОЙ, «пробы берутся два раза в неделю на расстоянии 5 и 50 метров от берега. Согласно результатам анализов, «БАК-показатели находятся на пределе допустимых стандартов». В случае их превышения, морское водопользование будет запрещено.

Л.КРАСНИЦКАЯ также констатировала, что качество водопроводной воды в Одессе полностью соответствует норме. Если решили воду прокипятить, ее можно безопасно употреблять в течение не более чем 4 часов с момента кипячения.

Вместе с тем, она порекомендовала «в период повышенной температуры детям давать бутылированную воду, причем негазированную и не минерализованную».