Едкий смог от пожарищ вновь опустился на Москву

Едкий смог от лесоторфяных пожарищ вновь опустился на Москву после недолгого перерыва накануне вечером. И, если около полуночи в центре города ощущались лишь первые "нотки" едкого запаха, то в эти минуты, по свидетельству корр. ИТАР-ТАСС, находясь с одной стороны Большого Каменного моста, надо очень постараться, чтобы различить контуры башен Кремля на другом берегу Москва-реки.

Сильный дым наблюдается сейчас практически во всех районах города, больше всего "досталось", чисто визуально, юго-востоку, югу, востоку мегаполиса, а также расположенным в этом направлении городам Подмосковья. Так, в одном из районов Жуковского, стоя на балконе жилого дома, сложно различить очертания здания, расположенного где-то в 400 метрах.

Дым также проникает и на станции столичной подземки.

ami-tass.ru