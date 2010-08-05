Когда завершат строительство хирургии в больнице Пирогова?

Председатель Винницкой облгосадминистрации Николай ДЖИГА предполагает, что завершить строительство хирургического корпуса областной больницы им. Пирогова в Виннице можно будет на протяжении ближайших 2-3 лет.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН.

«Сметная стоимость завершения строительства в ценах 2010 года составляет 188,999 млн. грн. Средства эти привлечь быстро - нереально. Это долгострой», - сказал губернатор.

Н.ДЖИГА сообщил, что область будет работать с правительством, с Минрегионстроем и другими инстанциями для того, чтобы строительство продолжалось. «Но сегодня на эти цели средств в государстве нет. Это централизованное финансирование и не от нас зависит, но я думаю, что за период 2-3 года мы закончим этот объект», - отметил он.

Как сказал Н.ДЖИГА, если бы средства, которые зарабатывает область, не отчислялись в госбюджет, достроить эту больницу было бы проще и быстрее. «Если бы нам дали возможность все заработанные средства, которые мы отчисляем государству, оставить в регионе, мы бы пустили их на этот корпус. Но в любом случае этот объект будет достраиваться», - добавил Н.ДЖИГА.

Справка УНИАН. Строительство хирургического корпуса областной больницы было начато в 1992 году и заморожено в 1998 году из-за прекращения финансирования, а в 2007-м строительство корпуса возобновилось. До 1 января 2010 года на строительстве освоено 24,6 млн. грн., в том числе в 2007-2009 годах - 23,4 млн. грн.

На сегодняшний день в Винницкой областной клинической больнице им. Пирогова функционирует 19 стационарных отделений на 736 пациентов, поликлиника и 11 параклинических отделений.

Ежегодно в больнице проходят лечение более 25 тыс. пациентов, из которых около 9 тыс. нуждаются в хирургическом вмешательстве.