В парках Винницы будут проводить утреннюю гимнастику для всех

В Виннице организовано проведение утренней гимнастики.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация этого проекта, призванного приобщить горожан к здоровому образу жизни, состоялась сегодня в парке «Дружбы народов» (микрорайон «Вишенка»).

Программа состояла из 7 блоков продолжительностью до 7 минут по выполнению разных видов упражнений. В перерывах между упражнениями проводились различные конкурсы.

Утреннюю гимнастику сегодня проводили публичные люди разных профессий, которые ведут здоровый образ жизни и активно занимаются физическими упражнениями, но не являются профессиональными спортсменами, в том числе и собственный корреспондент УНИАН в Винницкой области.

По словам начальника Отдела семьи, молодежи и туризма Винницкого городского совета Руслана АНФИЛОВА, в дальнейшем утренняя гимнастика будет презентована во всех микрорайонах Винницы с 7 до 8 часов утра в выходные. А со 2 сентября 2010 года “гимнастика будет проводиться регулярно и ежедневно в каждом микрорайоне Винницы, с 6 до 8 часов утра”, сообщил Р.АНФИЛОВ.

Он также отметил, что в местах проведения гимнастики, как сегодня, так и в дальнейшем, будут присутствовать медицинские работники, а также профессиональные тренеры. «Медработники и тренеры, которые всегда присутствуют на утренней гимнастике, в случае необходимости готовы оказать помощь и посоветовать винничанам, как лучше приобщаться к здоровому образу жизни», - сказал Р.АНФИЛОВ.

По его словам, идея организации утренней гимнастики в городе возникла у мэра Винницы Владимира ГРОЙСМАНА, после чего был проведен опрос винничан. «Предварительные опрос показал, что больше 80% горожан с удовольствием приняли бы участие в утренней гимнастике, если бы такая организовывалась в их микрорайонах», - рассказал Р.АНФИЛОВ.

Отдел семьи, молодежи и туризма Винницкого городского совета ожидает предложений от горожан для более качественной организации утренней гимнастики.