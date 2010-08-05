Американцы достигли пика пьянства

Согласно результатам исследования, проведенного компанией Gallup, в США уровень потребления алкоголя достиг максимума за последние 25 лет.

Как сообщают исследователи, 67% взрослых американцев употребляют спиртное. Последний раз такое количество пьющих американцев было зафиксировано в 1985 году.

Также Gallup отмечает, что 41% пьющих жителей США предпочитают пиво.

Исследователи установили, что люди, часто общающиеся с алкоголиками, подвергают себя риску и самим начать злоупотреблять крепкими напитками, и наоборот – трезвый круг общения приводит к воздержанию от алкоголя даже тех лиц, которым умеренное потребление спиртного отнюдь не противопоказано.

На протяжении более чем 30 лет социологи опросили более чем 12 тыс человек испытуемых несколько раз подробно опрашивали, включая в анкеты и вопросы о потреблении алкогольных напитков и социальном окружении.

В ходе исследования было установлено, что те участники эксперимента, у кого друзья или близкие родственники злоупотребляли спиртным, были на 50% больше подвержены риску тоже начать пить по сравнению с теми, кто не общался регулярно с пьяницами.

Также исследователи установили, что склонности к социальной заразности алкоголизмом заметно выше у женщин, чем у мужчин, объяснения этом факту пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, российские ученые открыли новый комплексный метод избавления от алкогольной и наркотической зависимости.

www.rosbalt.ru