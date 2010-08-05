Херсонщина: в реке Ингулец выловили пиранью

В Херсонской области в реке Ингулец возле села Садовое во время рыбоохранного рейда государственный инспектор Госрыбоохраны изъял из сетей браконьеров пиранью длиной около 30 см и весом 1,16 кг.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственном управлении охраны окружающей природной среды в Херсонской области, пиранья была направлена в Херсонский государственный аграрный университет, где было установлено, что данная рыба имеет название «бурый пако» или «колосома» и относится к семье Characidae. Это мирная растениеядная теплолюбивая пиранья, которая является объектом акварюмистики и аквакультуры и для которой температура воды ниже +14 градусов является летальной.