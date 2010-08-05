На Тернопольщине оздоровлено более 30% детей школьного возраста

В Тернопольской области по состоянию на 1 августа обеспечено оздоровительными услугами 49,8 тыс. детей, что составляет 32,7% общего количества детей школьного возраста. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в частности, уже оздоровлено 783 ребенка-сироты и детей, лишенных родительской опеки (83,7% общего количества), 9,136 детей из малообеспеченных семей (45,5%), 4,92 тыс. детей из многодетных семей (23,1%).

В целом, для оздоровления детей уже израсходовано 3,335 млн. грн. В целом же, на летнее оздоровление предусмотрено потратить 8,384 млн. грн. Из них 881,475 тыс. грн. – из государственного бюджета, 2,581 млн. грн. – из областного, 2 млн. грн. – из местных, 2,41 млн. грн. – из фонда социального страхования населения по временной потере работоспособности, 450 тыс. грн. предусмотрел областной совет профсоюзов.

Главное управление по вопросам туризма, семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации на протяжении 2010 года обеспечило направление 493 детей для оздоровления в МДЦ «Артек» и 148 детей - в ДЦ «Молодая гвардия». Общая стоимость путевок составила 2,9 млн. грн.

В целом, в Тернопольской области насчитывается 152,1 тыс. детей школьного возраста.