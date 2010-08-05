Полтава побила температурный рекорд
14:53, 05 августа 2010Страна
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Жара превысила 38,5 градусов
В Полтаве побит температурный рекорд за все время метеонаблюдений - жара превысила 38,5 градусов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заведующий кафедрой географии и краеведения Полтавского государственного педагогического университета имени В.Г.Короленка Леонид БУЛАВА.
По его словам, рекордная температура за все годы метеонаблюдений в Полтаве (с 1883 года) была зафиксирована в Полтаве 2 августа с. г. Ранее рекордный показатель в Полтаве составлял 38 градусов.
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