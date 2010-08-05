В Винницкой области в грунтовые воды попали химикаты

Более 2,7 тысячи жителей с. Гранив Гайсинского района Винницкой области остались без питьевой воды из-за попадания в грунтовые воды химикатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время встречи с председателем Винницкой областной государственной администрации Николаем ДЖИГОЙ сообщили ветераны Гайсинского района.

Н.ДЖИГА распорядился направить в село группу специалистов санэпидемстанции и МЧС для проверки ситуации.

Он отметил, что после обследования материалы будут переданы в прокуратуру. «Пусть прокуратура делает заключение», - сказал Н.ДЖИГА.

Губернатор Винницкой области добавил, что в этом населенном пункте продолжаются работы по прокладыванию водопровода, поэтому проблем с водой у людей в дальнейшем не будет.