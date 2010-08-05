Почему "вьетнамки" вредят здоровью ног

Полюбившиеся нашим соотечественникам шлепанцы-"вьетнамки" вреднее для здоровья, чем обувь на шпильках, говорят медики. На первый взгляд кажется, что в них ходить гораздо удобнее. Но это иллюзия, утверждают ортопеды и предлагают безопасную альтернативу - сланцы, дополненные лямками на пятке, которые избавляют стопы от растяжения связок.

По мнению специалистов, ношение "вьетнамок", которые крепятся на стопе ремешками, продетыми между пальцев, может вызвать боли в пятке, а также в области подъема или воспаление сухожилий.

Также не стоит недооценивать риск подвернуть ногу, что чревато растяжением связок, в более тяжелых случаях может случиться перелом, принимая во внимание отсутствие устойчивости на неровной дороге.

Не говоря уже о сильных потертостях и о том, что при ходьбе в сланцах нога периодически "проскальзывает", что доставляет болезненные ощущения в области пальцев, между которыми находится закрепляющий ремешок.

Специалисты из Университета Обурна (Auburn University, США, штат Алабама) советуют: "Если вы никак не можете отказаться от сланцев, то хотя бы выбирайте такие модели, которые не будут натирать вам ноги. Желательно, из натуральной кожи. Пляжную обувь нельзя надевать вовсе, если вы собираетесь долго гулять или заниматься спортом".

Относительно безопасная альтернатива все же имеется - сланцы, дополненные лямкой на пятке.

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