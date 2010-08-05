Сосиски вызывают рак

Употребление в пищу мясных продуктов, таких как сосиски, колбаса и бекон, повышает риск рака мочевого пузыря почти на 30%. При производстве в них добавляют консерванты, например, нитрит и нитрат натрия, которые вступают в реакцию с соляной кислотой желудка и образуют канцерогенное вещество.

Американские ученые из Национального онкологического института в Роквилле (National Cancer Institute in Rockville) проанализировали результаты опроса 300 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 50 до 71 года. За участниками наблюдали в течение восьми лет на предмет пристрастия к мясным продуктам и риска заболевания раком. У 854 человек был обнаружен рак мочевого пузыря. А у тех, в чьей диете содержание нитритов и нитратов было самым высоким, риск рака был на 28-29% выше.

Вред переработанных мясных продуктов, таких как сосиски, колбасы, ветчины, бекон и их аналоги в вакуумной упаковке, обусловлен тем, что добавляемые в процессе производства определенные виды солей, консерванты, нитраты и нитриты натрия при контакте с соляной кислотой желудка образуют карцерогенное вещество нитрозометиланилин N-Нитрозо (N-nitroso), объясняют авторы исследования во главе с доктором Амандой Кросс.

Прошлогоднее исследование оксфордских ученых доказывало, что уменьшение потребления мясных продуктов может почти в два раза снизить риск развития некоторых видов онкологии, включая рак мочевого пузыря. Похожие результаты публиковало и "Европейское проспективное исследование рака и питания" 2005 года: те, чей рацион включает две порции красного и переработанного мяса ежедневно, на треть повышают риск развития рака толстого кишечника.

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