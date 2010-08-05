Братья и сестры спасают подростков от депрессии

Родители не могут дать детям такого чувства защищенности, как братья и сестры, показало исследование ученых из Университета Бригэма Янга (Brigham Young University) в США под руководством профессора Лауры Падилла-Уокер (Laura Padilla-Walker). Результаты работы публикует Science Daily.

Эксперты проанализировали отношения 400 семей с двумя и более детьми, где одному из детей было от 10 до 14 лет. Выяснилось, что братья и сестры играют в жизни детей уникальную роль, и способны дать им то, что не могут дать самые любящие родители.

Ученые обратили внимание, что подростки, у которых есть братья или сестры, вдвое охотнее совершают добрые дела, потому что чувствуют ответственность за других. В связи с этим они легко находят себе друзей и часто пользуются любовью и уважением сверстников.

Интересно, что подростки, у которых есть сестры, испытывают чувство одиночества, нелюбви, вины и страха значительно в меньшей степени, чем единственные дети в семье. При этом возраст сестры значения не имеет.

Многих родителей беспокоит, что братья и сестры часто ссорятся и дерутся. Однако, по словам психолога, ссоры – полезны, поскольку позволяют детям научиться осознавать различия между собой и другими, мириться и контролировать свои эмоции. «Нехватка любви представляет собой большую опасность, чем сильные конфликты», - подытожила Падилла-Уокер.

mama.ru