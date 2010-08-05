«Креветочная» диета

В погоне за красивой фигурой и идеальным весом, женщины решаются на различные эксперименты, в том числе и новые для них диеты. Особенно привлекают те, которые и сытные, на первый взгляд, а также не имеют серьезных ограничений. К такого рода диетам можно отнести и «креветочную» диету.

Но перед тем, как вы побежите в магазин за тем, чтобы приобрести упаковку креветок, следует знать о некоторых ограничений, которые существуют для данной диеты. Итак, с точностью можно сказать, что данная диета противопоказана лицам, страдающим от бронхиальной астмы, конъюнктива, различных патологий печени.

Также с осторожностью к «креветочной» диете следует подходить дамам, которые склонны к аллергическим реакциям. Это объясняется тем, что морепродукты, к которым относятся и креветки являются сильным аллергеном, поэтому лишний раз «провоцировать» организм не стоит.

Есть ли у вас перечисленные заболевания или нет, вам все равно будет необходимо для начала узнать мнение вашего лечащего врача. Возможно, вам противопоказаны такие диеты.

Ну, а теперь перейдем к самой диете. Как уже понятно из названия, основное место в рационе в такой диете занимают креветки: ежедневно вам разрешено съедать около 350 грамм, причем сама диета длится до десяти дней.

На протяжении всех дней разрешается употреблять помимо креветок еще и овощи, но не все. Исключаются все овощи с высоким содержанием крахмала, а он, как известно, является одним из первых врагов стройной фигуры.

В качестве овощных гарниров вполне подойдут помидоры, морковь, огурцы, капуста и зеленый салат, причем они допускаются как в вареном, тушеном, а также в свежем виде, в общем, в любом, кроме жареного.

Что же касается самих креветок, то их лучше всего есть в вареном виде. Если есть желание, можно побаловать себя и жареными креветками, только вот готовить их так рекомендуется не так часто – лишние калории нам ни к чему.

Вот любительницам фруктов в данной диете нечем себя порадовать: из всего разнообразия фруктов разрешается употреблять только зеленые яблоки и то в ограниченном количестве, а также лимон, но его можно есть сколько угодно. Но лучше всего сочетать его именно с креветками, так как лимон содержит особые вещества, помогающие усвоению железа, которое есть в креветках.

Вместе с креветками можно употреблять еще и любую зелень, также лук и чеснок вполне подходят для данной диеты. Особенно вкусно заправить вареные креветки соусом на основе лимонного сока, укропа и чеснока – вкус бесподобный, да и к тому же килограммы «таят» на глазах.

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