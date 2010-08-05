В Москве с сентября будут проводиться массовые физзарядки

В Москве будут организованы массовые физические зарядки для жителей города. Соответствующее распоряжение подписал столичный градоначальник Юрий Лужков, сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в городской администрации.

Фитнес-зарядки будут проводиться на территории каждого муниципального образования Москвы с 1 сентября 2010 года. Местом проведения спортивных мероприятий станут межшкольные и школьные стадионы. Согласно распоряжению мэра, в каждом муниципалитете необходимо выделить не менее одной площадки для проведения зарядок.

По информации источника, финансирование зарядок будет осуществляться за счет средств, выделенных муниципалитетам на организацию досуговой и спортивной работы с населением. Столичному комитету рекламы поручено подготовить и разместить рекламную информацию о готовящихся мероприятиях.

В местах проведения оздоровительных мероприятий будет организовано необходимое медицинское наблюдение, безопасность участников обеспечат сотрудники столичного ГУВД. Мэр Москвы поручил префектурам проинформировать правоохранительные органы о сроках и местах проведения зарядок, а также количестве участников и программе спортивных мероприятий.

В июле 2010 года проведение аналогичных мероприятий, направленных на популяризацию спорта и здорового образа жизни среди населения Чукотского автономного округа, было организовано Департаментом культуры, спорта и туризма региона.

medportal.ru