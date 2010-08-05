На Ривненщине и Волыне обесточены населенные пункты
10:01, 05 августа 2010Страна
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В результате ненастья
Сегодня ночью из-за дождей, порывов ветра и в результате срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач в двух областях Украины были обесточены 45 населенных пунктов.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в Ривненской области обесточены 44 населенных пункта, в Волынской - 1.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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