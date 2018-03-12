Украинские врачи эмигрируют в Россию

Россия все чаще становится страной, куда едут на работу украинские врачи. Традиционно считалось, что гастарбайтеры из Украины нелегально работают в России преимущественно на строительстве и домработницами.

Однако, в последнее время в Россию едут медики, получают там легальную работу и зарплату, потому что, как оказывается, в государственных медицинских учреждениях условия для работы значительно привлекательнее.

В прошлом году, по неофициальным данным, около 6-ти тысяч украинских врачей нашли работу за пределами Украины. И Россия на первых местах в перечне стран, где работают украинские врачи.

Евгений Прошкуратов из Алчевска Луганской области работает врачом уже семь лет. Но говорит, что теперь всерьез задумался,чтобы переехать в Россию - как и многие его коллеги. По его словам, там лучше условия труда и зарплата - в несколько раз выше.

"Социальная защищенность врачей в России гораздо выше, чем в Украине. Кроме того, заработная плата намного выше", - рассказывает молодой врач.

Евгений Прошкуратова уверяет, что многие его знакомые врачи готовы ехать и дальше, чем Россия, в поисках более достойного заработка.

Старший коллега Евгения, врач из Конотопа, что на Сумщине, Виктор Горбик имеет 24 лет стажа. Он проработал в российском городе Брянск год. Постоянную работу имел и в Конотопе, но не устраивала низкая заработная плата. В России обещали платить больше:

"Там была надбавка от губернатора. В каждой области от одной до трех тысяч еще надбавка от губернатора. Он имеет право добавлять зарплаты медицинским работникам. И если отделение выполняло все показатели рейтинга, то была еще премия ", - рассказывает врач из Сумщины.

Виктор Горбик сожалеет, что остался в Брянске, а не поехал в какой небольшой районный центр. Говорит, в селах еще большая нехватка квалифицированных врачей, поэтому там обещают и дают специалистам гораздо больше - и жилье, и даже питание при больницах:

"Сказать, что участковые врачи в Российской Федерации живут хорошо, я не могу. Но лучше чем в Украине. Вообще, в России на медицинский факультет поступают очень мало. Знаю, что три-четыре года назад из России приезжали в Луганск и предложили выпускникам Луганского мединститута работу за границей: дали стабильную зарплату, выше чем в Украине в четыре раза, и очень много людей уехало. Мне было странно, что Украина подготовила кадры, а потом отдала их", - делится Виктор Горбик.

Россия удобна для украинских специалистов из-за отсутствия языкового барьера - говорит Валентина Очеретенко, которая возглавляет Союз защиты прав пациентов «Здоровье нации»: "Врачи из районных больниц едут в Россию, особенно, которые живут возле границы. И они пытаются попасть не в районные или сельские больницы, а в больницы, где зарплата достаточно велика".

По словам Валентины Очеретенко, медики из Киева, где неофициально или в частных клиниках, можно получать неплохие деньги, не спешат куда-то ехать, а вот врачи из регионов ищут заработков даже в далеких странах, соглашаясь на тестирование и изучение языка. В прошлом году из Украины выехало 6000 врачей, - говорит она. Теперь они, кроме России, работают в Ливии, азиатских странах, Соединенных Штатах, Канаде и в Европе.

Валентина Очеретенко также рассказывает, что этому способствует еще и некий избыток врачей в Украине. На сто тысяч населения здесь более 300 врачей, в Европе этот показатель меньше. Хотя, из-за низкой оплаты труда и тяжелых условий, большинство медиков не хотят работать за пределами городов, и даже в больницах, предпочитая научным учреждениям:

"С одной стороны, у нас избыток врачей, с другой - мы имеем дефицит во первичном звене. Кроме того, недостаточно врачей, выполняющих тяжелую работу, например готовых работать с больными туберкулезом или другими опасными заболеваниями", - говорит Валентина Очеретенко.

Сдержать эмиграцию врачей, по словам Валентины Очеретенко, может лишь то, что сейчас украинских специалистов все меньше ценят за рубежом. Она считает, что из-за слишком большого количества медицинских учебных заведений в Украине уровень квалификации их выпускников упал. Значительная часть специалистов высокого класса сейчас в предпенсионном возрасте.

Роман Лебедь

Би-Би-Си