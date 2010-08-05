В 40-градусную жару в киевских моргах не работают холодильники

Почти во всех моргах, принадлежащих бюро судебно-медицинской экспертизы в Киевской области, не работают холодильные камеры. Покойников хоронят в закрытых гробах.

В киевских моргах не работают холодильники Почти во всех бюро судебно-медицинской экспертизы Киевщины не работают холодильные камеры.

В сорокаградусную жару в моргах мертвые тела начинают разлагаться уже через два часа.

"Холодильников нет по одной простой причине нет финансирования. Каждый холодильник стоит больше 50 тысяч", - заявил руководитель бюро судебно-медицинской экспертизы Киевской области Владимир Скичко.

По его словам, последний раз закупили холодильные камеры 20 лет назад.

Старую холодильную камеру, которая стоит на улице, уже успели разобрать на металлолом.

Покойников придется хоронить в закрытых гробах.

Укргидрометцентр сообщил, что сильная жара в большинстве регионов Украины продлится по меньшей мере еще 10 дней. Особенно от жары будут страдать жители востока, северо-востока и центральных областей страны.

tsn.ua