В Крыму выявили холеру

09:39, 05 августа 2010
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Министерство здравоохранения обнародовало приказ о борьбе с холерой... Мытник распорядился усилить лабораторный контроля за объектами повышенного риска, качеством воды, пищевых продуктов и других объектов окружающей среды...

В Ялте осложнилась эпидемическая ситуация - обнаружен холерный вибрион OI. Министерство здравоохранения обнародовало приказ о борьбе с холерой.

Так, приказом от 23 июля, министр Зиновий Мытник распорядился усилить лабораторный контроля за объектами повышенного риска, качеством воды, пищевых продуктов и других объектов окружающей среды.

Крымской республиканской санитарно-эпидемиологической станции поручено выделить 100 тыс. грн из средств, предусмотренных на борьбу с эпидемиями.

Ранее мэрия Ялты опровергла слухи о случаях заболевания холерой. Власти города заявили, что это попытки сорвать курортный сезон.

www.focus.ua

 

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