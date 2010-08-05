В Крыму выявили холеру

В Ялте осложнилась эпидемическая ситуация - обнаружен холерный вибрион OI. Министерство здравоохранения обнародовало приказ о борьбе с холерой.

Так, приказом от 23 июля, министр Зиновий Мытник распорядился усилить лабораторный контроля за объектами повышенного риска, качеством воды, пищевых продуктов и других объектов окружающей среды.

Крымской республиканской санитарно-эпидемиологической станции поручено выделить 100 тыс. грн из средств, предусмотренных на борьбу с эпидемиями.

Ранее мэрия Ялты опровергла слухи о случаях заболевания холерой. Власти города заявили, что это попытки сорвать курортный сезон.

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