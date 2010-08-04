Под Симферополем выявили и уничтожили 7 тыс кустов конопли

На территории Симферопольского района в ходе оперативно-профилактической акции "Мак-2010" сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с сотрудниками сектора БНОН Симферопольского РО и Службы безопасности Украины в АРК выявили незаконный посев дикорастущей конопли.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью крымской милиции, земли принадлежат Перовскому сельскому совету и сданы в аренду одному из крымских фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием сельхозкультур. Всего на поле, по предварительным подсчетам правоохранителей, произрастало около 7 тыс. кустов конопли. За урожай с такого "посева" на черном рынке можно было бы выручить около 40 млн. грн.

На данный момент устанавливается лицо, ответственное за неуничтожение незаконного посева. В отношении владельца поля будет составлен административный протокол по ст. 106 КУоАП - непринятие мер по уничтожению незаконных посевов конопли, и применены штрафные санкции (от 18 до 45 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан). Если факт выращивания конопли будет выявлен повторно, виновные будут привлечены к уголовной ответственности.

В тот же день незаконный посев был уничтожен, несколько кустов изъяты и направлены на экспертизу.