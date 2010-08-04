Британский педофил получил пожизненное за 11-летних украинок

Гражданин Великобритании, вывезший из Украины двух одиннадцатилетних девочек с целью сексуальной эксплуатации и производства детской порнографии, приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Ссылаясь на данные Международной организации по миграции (МОМ), Центр новостей ООН также отмечает, что Украина является одной из стран-поставщиков «товара» для индустрии детской порнографии.

С такими выводами согласны в Министерстве внутренних дел Украины, где также констатируют, что Украина стала основным пунктом назначения «сексуальных туристов-педофилов», и особо уязвимы перед лицом этой угрозы дети из сельских районов.

Незаконная торговля детьми и детская проституция - глобальные проблемы современности, с которыми сталкиваются все страны мира, подчеркивают в ООН.

По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), жертвами торговцев людьми ежегодно становятся 1,2 млн. детей. Многие из них используются в целях сексуальной эксплуатации.